Giunta in porto Vibo nave Diciotti con 397 migranti a bordo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 12 APR - E' giunta nel porto di Vibo Marina la nave Diciotti con a bordo 397 migranti soccorsi nel canale di Sicilia dalla Capitaneria di Porto. I migranti, una volta superati gli accertamenti medici, verranno destinati in varie regioni in base al piano di ripartizione del Viminale.

Solo i minori non accompagnati resteranno nel territorio, alloggiati in una struttura sita nell'area industriale di Portosalvo, frazione di Vibo. Da nave Diciotti sono sbarcati 365 uomini, sette donne, 22 minori maschi e 3 femmine. Varie le nazionalità: Egitto, Siria, Pakistan, Yemen e Bangladesh.

Le operazioni di sbarco sono supervisionate dalle forze dell'ordine con il coordinamento della Prefettura. Sul posto il personale del 118, della Croce Rossa e della Protezione civile nonché funzionari del Comune di Vibo Valentia. (ANSA).