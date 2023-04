La Presidente del Kosovo è in visita in Calabria

(ANSA) - FRASCINETO, 11 APR - "Sono qui in mezzo ai miei fratelli e sorelle e porto i saluti affettuosi del mio popolo.

Gli arbëresh sono una colonna dell'identità di tutto il nostro popolo e hanno giocato un ruolo importantissimo nel mantenimento della nostra cultura e della lingua". Lo ha detto la presidente della Repubblica del Kosovo, Viosa Osmani Sadriu, in visita a Frascineto, in Calabria, dove sta prendendo parte ad una serie di eventi programmati dall'amministrazione comunale che si concluderanno con la cerimonia di intitolazione di "Piazza Kosovo/Sheshi i Kosovë".

Nel pomeriggio la presidente del Paese balcanico parteciperà alla tradizionale cerimonia della Vallje e Martja e Pashkëvet (Martedì di Pasqua), la celebre ridda che è l'unica danza giunta fino ai giorni nostri e che appartiene al patrimonio coreografico albanese. La visita si concluderà a Civita, altro comune arbereshe della provincia di Cosenza.

"Abbiamo scelto questa data importante per essere qui - ha poi aggiunto la presidente Viosa Osmani-Sadriu - perché è fondamentale festeggiare, ma anche mantenere e promuovere la nostra cultura. Le istituzioni del Kosovo hanno intenzione di tenere saldi i rapporti con tutte le istituzioni delle comunità arbëresh per proseguire nella tutela e diffusione dei nostri riti e della nostra identità culturale. Sono qui anche per avviare nuovi rapporti imprenditoriali tra i nostri paesi e abbiamo intensione di sviluppare protocolli economici per favorire gli scambi commerciali". (ANSA).