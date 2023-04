Atteso domani a Vibo barcone con migranti scortato da 'Diciotti'

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 APR - È il porto di Vibo Valentia Marina quello individuato come destinazione finale di circa 400 migranti di varia nazionalità che si trovano a bordo di un barcone scortato da nave Diciotti della Guardia costiera, dopo essere stati soccorsi in una complessa operazione condotta nel mare Ionio dopo essere stati intercettati ieri ad oltre cento miglia a sud est della Sicilia. L'arrivo è previsto per domani pomeriggio. Sono state già predisposte, al termine di un incontro tra la Prefettura, il Comune di Vibo, le forze dell'ordine, la protezione civile, Asp e Croce Rossa, le attività per la prima accoglienza. Individuata anche una sede provvisoria per l'accoglienza, posta in un capannone nella zona industriale della frazione Portosalvo.

Gli sbarchi al porto di Vibo Marina si erano verificati con una certa regolarità tra il 2016 e il 2017, quando lo scalo era stato individuato come meta di approdo alternativa alle solite.

La maggior parte dei migranti era stata trasferita in altre regioni della Penisola ma un numero residuale, in particolare minori non accompagnati, era rimasto alloggiato in alcune strutture del territorio tra Vibo Marina, Briatico, Nicotera, Arena, Brognaturo e in altri centri ancora. (ANSA).