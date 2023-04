Teatro: successo a Catanzaro per "U figghiu & Colacino"

(ANSA) - CATANZARO, 08 APR - Catanzaro vuole bene a Enzo Colacino, attore capace di esprimere l'anima più popolare e genuina della città. E lui, col suo repertorio e le sue iniziative ha sempre dimostrato di ricambiare questo sentimento, impegnandosi anche per la valorizzazione dei caratteri più autentici del capoluogo.

Un impegno che trova ulteriore conferma con la nuova edizione dello spettacolo "U figghiu & Colacino", andato in scena in due serate "sold out" al Teatro Comunale. Colacino lo interpreta insieme al figlio Ivan, ormai suo partner fisso e dotato, come il padre, di un'incontenibile carica di simpatia ed allegria.

"Un figghiu & Colacino" è un susseguirsi di gag e numeri comici gustosissimi che registra i suoi momenti di massimo apprezzamento quando Colacino padre intrattiene il pubblico con i suoi monologhi in dialetto, del quale tra l'altro è un insuperabile esperto, in cui mette in risalto le caratteristiche tipiche del "catanzarese" espressione dell'anima più popolare della città. Quello che non sa rinunciare ai suoi riti quotidiani e familiari ed al Catanzaro calcio, di cui Colacino, tra l'altro, é uno dei tifosi più accaniti. Tanto che a rendergli il giusto omaggio c'era al Comunale una rappresentanza della squadra, fresca di promozione in serie B, accolta dal pubblico con grande entusiasmo.

Molto importante poi il ruolo di Ivan Colacino, che, oltre a duettare magistralmente col padre, ha dato ancora una volta dimostrazione delle sue capacità di cantante accompagnato da un gruppo di qualità composto da Francesco Silipo alle tastiere, Gino Altilia alla chitarra elettrica, Ismaele Rocca alla batteria e Filippo Scicchitano al basso.

Particolarmente gustosa a divertente "l'intervista doppia" di Ivan Colacino e del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con il primo cittadino che si é prestato simpaticamente alle battute del "terribile Ivan": Così come altrettanto divertente é stato il momento dello spettacolo in cui Enzo Colacino, interpretando una sorta di robot che rappresenta la cosiddetta "intelligenza artificiale", giudica le risposte del pubblico ai quesiti di Ivan sui detti e le espressioni dialettali giuste per descrivere determinate situazioni e momenti di vita. Risate a crepapelle.

