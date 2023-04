Fondazione Giacomo Mancini, nasce una collana di studi

(ANSA) - COSENZA, 07 APR - Nasce una collana di studi della Fondazione Giacomo Mancini. Lo annuncia Pietro Mancini, che della Fondazione è presidente, il figlio dell'esponente politico che fu più volte ministro e segretario nazionale del Psi. "Siamo felici - afferma Pietro Mancini - di annunciare la nascita della Collana di studi della Fondazione Giacomo Mancini.

A dirigerla saranno Marco Gervasoni e Gianluca Scroccu e sarà pubblicata da Rubbettino Editore. Ringrazio i due professori, che tanta parte del loro impegno accademico hanno dedicato allo studio della storia del socialismo italiano ed europeo, per l'entusiasmo con il quale hanno accettato il nostro invito e Florindo Rubbettino, presidente della casa editrice, per la disponibilità con la quale ha immediatamente sostenuto questo progetto che vede la luce proprio in occasione del ventunesimo anniversario della scomparsa del leader del riformismo italiano e rimpianto 'statista del fare'". La Collana di studi si propone l'obiettivo di curare la pubblicazione del materiale di archivio custodito dalla Fondazione, di diffondere raccolte di discorsi, interventi e interviste del leader socialista e di realizzare monografie sulla vita, le battaglie e le conquiste del partigiano, del parlamentare, del ministro, del segretario nazionale del Psi e del sindaco.

Il primo numero della Collana di studi, che sarà pubblicato alla fine della primavera, è un catalogo, a cura di Daniela Marra, della statua in bronzo realizzata dal maestro d'arte Domenico Sepe e collocata a Cosenza su corso Mazzini di fronte il Municipio. "La nostra è una casa editrice - sottolinea Florindo Rubbettino - da sempre molto attenta allo studio delle culture politiche, dei momenti e delle figure più rilevanti del '900 italiano. Questa iniziativa consentirà di arricchire il panorama editoriale italiano di nuove ed originali ricostruzioni su un protagonista della storia repubblicana, sui suoi valori, sulla sua visione e su una stagione politica tra le più complesse della nostra storia recente". (ANSA).