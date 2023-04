Covid: aumentano i contagi e il tasso di positività

(ANSA) - CATANZARO, 07 APR - Aumentano i contagi da Covid in Calabria, passati dai 73 di ieri a 94. Incremento anche del tasso di positività, dal 5,30 al 6,62%, con 1.419 nuovi tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al giorno precedente, quando erano stati 1.378. Il totale dei tamponi eseguiti è 4.299.668, con 634.016 positivi complessivi dall'inizio dell'epidemia. Non ci sono stati nuovi decessi, che restano così fermi a quota 3.381. Negli ospedali, si registra un ricovero in più nelle rianimazioni (totale 4) e due nei reparti ordinari (86). I casi attivi sono 678 (+21), gli isolati a domicilio 588 (+18) ed i nuovi guariti 73.

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

La situazione, a livello provinciale, è la seguente: - Catanzaro: casi attivi 272 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113.203 (112.760 guariti, 443 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 165 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 135 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189.105 (187.600 guariti, 1.505 deceduti).

- Crotone: casi attivi 27 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.063 (59.779 guariti, 284 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 75 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 63 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.700 (208.772 guariti, 928 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 45 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 39 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.719 (53.517 guariti, 202 deceduti). (ANSA).