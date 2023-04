Covid: 73 nuovi contagi e una vittima, positività al 5,3%

(ANSA) - CATANZARO, 06 APR - Sono 73 i nuovi contagi da Covid in Calabria con una vittima che porta il totale dei decessi a 3.381. Il tasso di positività è del 5,30%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, crescono di 3 i ricoverati in area medica (84) mentre restano stabili a 3 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 657 (-13), gli isolati a domicilio 570 (-16) ed i nuovi guariti 85. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 4.298.249 con 633.922 positivi.

A livello provinciale la diffusione del virus è la seguente: Catanzaro: casi attivi 265 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 233 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113174 (112731 guariti, 443 deceduti). Cosenza: casi attivi 158 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189086 (187581 guariti, 1505 deceduti). Crotone: casi attivi 18 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60061 (59777 guariti, 284 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 76 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209688 (208760 guariti, 928 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 42 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53714 (53512 guariti, 202 deceduti) (ANSA).