Ambiente: abbandono incontrollato di veicoli, sequestro area

(ANSA) - OPPIDO MAMERTINA, 06 APR - I carabinieri hanno sequestrato ad Oppido Mamertina, per illeciti di tipo ambientale, una vasta area in uso ad una società che commercializza autoveicoli e motoveicoli nuovi e usati, oltre a ricambi ed accessori per gli stessi mezzi.

Il sequestro, eseguito dai militari della Stazione di Oppido coadiuvati da quelli del Nipaaf del Gruppo carabinieri forestale di Reggio Calabria e della Stazione Parco di Gambarie d'Aspromonte, è stato motivato dal fatto che nell'area in questione era stata lasciata una notevole quantità di di veicoli fuori uso, privi di targhe e parti meccaniche che ne impediscono la marcia.

Nella stessa area, inoltre, è stata riscontrata la presenza di rifiuti speciali, alcuni dei quali classificabili come "pericolosi", consistenti in parti meccaniche e di carrozzeria, pneumatici, oltre a fusti metallici e rifiuti edili da demolizione e oli lubrificanti.

Il terreno sul quale era stata avviata l'attività di stoccaggio era privo di copertura impermeabilizzata e di sistema di raccolta delle acque, con conseguente pericolo di inquinamento del suolo.

I carabinieri, oltre a sequestrare l'intera area, hanno denunciato in stato di libertà il rappresentante legale della ditta proprietaria dell'area, L.S., di 69 anni, ed un'altra persona, L.D.B., di 33 anni, imprenditrice e comproprietaria del terreno utilizzato per lo stoccaggio. (ANSA).