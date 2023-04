Riaperto dopo frana tratto statale 18 "Tirrena inferiore"

(ANSA) - ACQUAPPESA, 05 APR - L'Anas ha riaperto il tratto della statale 18, nel territorio del comune di Acquappesa, che era stato chiuso nel dicembre scorso a causa di una frana.

"La decisione - è detto in un comunicato - è stata presa nel pieno rispetto degli impegni assunti dall'Anas allo scopo di permettere, il prima possibile, anche in vista delle festività pasquali, il ripristino della circolazione. Anas ha concluso in anticipo, operando senza soluzione di continuità, le attività di mitigazione del rischio del versante ai fini della messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale statale". "Le modalità e la gestione dei lavori - si afferma ancora nella nota - sono state concordate in sede di Comitato operativo per la viabilità nella Prefettura di Cosenza con i rappresentanti del territorio e della Protezione civile regionale". (ANSA).