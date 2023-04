Droga: in auto con 5 chili di cocaina, arrestato

(ANSA) - TARSIA, 05 APR - Nascondeva in auto poco meno di 5 chilogrammi di cocaina. Un trentacinquenne è stato arrestato dai militari della Compagnia della Guardia di finanza di Castrovillari con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente.

I finanzieri, in servizio di controllo nei pressi dell'area di servizio Tarsia est dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dopo aver fermato l'autovettura Fiat Panda condotta dall'uomo, insospettiti dal suo nervosismo, hanno deciso di eseguire una perquisizione personale e del mezzo, anche con l'ausilio di un'unità cinofila. Così, in un doppiofondo ricavato all'interno dello sportello posteriore destro del veicolo, sono stati scoperti e sequestrati 4 panetti avvolti da nastro adesivo trasparente, sottovuoto, contenenti complessivamente 4,894 di sostanza stupefacente. La droga una volta immessa nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro. (ANSA).