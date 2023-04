Vino, lo Zibibbo Benvenuto trai 20 bianchi italiani

(ANSA) - CATANZARO, 04 APR - Tra i 20 migliori bianchi d'Italia c'è anche lo "Zibibbo" dell'azienda vitivinicola Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola. Ad attestarlo è la rivista britannica Decanter, tra le principali testate di riferimento del settore con una media mensile di 2,2 milioni di utenti nel mondo.

Un riconoscimento che rappresenta una conferma non solo per la cantina Benvenuto ma anche per tutto il settore enologico calabrese che si fa strada in termini di qualità, tradizione ed eccellenza. Lo "Zibibbo Benvenuto" per gli esperti di Decanter si pone come il migliore bianco calabrese, definito "un'impressionante sorpresa con una grande personalità".

"Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato Giovanni Celeste Benvenuto - perché premia il fatto che siamo stati i primi a vinificare lo zibibbo Igp in Calabria, recuperando la storia millenaria della viticoltura di questo territorio, ma al tempo stesso lavorando sulla ricerca e l'innovazione. Occuparsi della terra è un lavoro ancestrale e antico, scandito dai tempi imposti dalla natura, e per noi è fondamentale proseguire il nostro impegno di salvaguardia della natura e valorizzazione di questo straordinario territorio che è la Calabria". Per le Cantine Benvenuto è l'ulteriore riprova di una considerazione attestata dalla stampa nazionale e internazionale e che ha permesso di affermarsi sui mercati mondiali che spaziano dagli Stati Uniti al Canada, ma anche il Giappone, la Francia e il resto d'Europa. (ANSA).