'Il mio posto è qui', presentato a Bari film del regista Bortone

Racconta una storia di amicizia e di emancipazione in un tempo e un luogo dominati ancora "da una radicata cultura patriarcale", come la Calabria degli anni '40, il film presentato oggi al Cineporto di Bari 'Il mio posto è qui' co-diretto da Daniela Porto e Cristiano Bortone; quest'ultimo ha vinto nel 2008 un David di Donatello. Le riprese del film, come si legge in una nota di Apulia Film Commission, sono in corso fino a metà aprile tra Gioia del Colle e Fasano e vede come interpreti principali Ludovica Martino e Marco Leonardi. Presenti oggi tra gli altri i due registi ed il direttore generale di Apulia Film Commission Antonio Parente.

"La prima parte del film è stata realizzata in Calabria. In Puglia - spiega Bortone - abbiamo però deciso di realizzare la maggioranza degli interni e delle costruzioni essendo il film in costume e quindi avendo esso la necessità di ambienti ricreati coerenti con l'epoca".

"Come autrice donna ritengo - riferisce Daniela Porto - che il tema dell'emancipazione femminile che nel film è storicizzato (proprio negli anni in cui è ambientata la storia le donne votarono per la prima volta) non sia purtroppo obsoleto. Ogni giorno leggiamo sulle cronache di casi di femminicidio, abusi sulle donne. Ritengo dunque che sia importante che opere cinematografiche continuino a interrogarsi e a stimolare il pubblico su queste tematiche".

"Con questa nuova produzione, ancora una volta il nostro territorio -sottolinea Parente - è stata coinvolto per le riprese di una storia ambientata in una diversa regione, un valore aggiunto per tutta l'industria cinematografica pugliese".

Il film è prodotto da Orisa Produzioni, con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

