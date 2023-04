Covid: raddoppiati i nuovi contagi, ma anche i tamponi

(ANSA) - CATANZARO, 04 APR - Balzo dei nuovi contagi da Covid in Calabria. Le persone che hanno contratto il virus sono 93, più del doppio rispetto a ieri, quando era stati 44. Aumenta anche il tasso di positività, che passa dal 4,68 al 5,56%. Si tratta di dati che si spiegano con il consistente incremento dei tamponi effettuati, passati da 940 a 1.674 (totale 4.295.298).

Non si registra alcun nuovo decesso, con il totale dei morti che resta fermo così a 3.378. C'é un ricoverato in meno nei reparti ordinari (totale 85). mentre non si registrano nuovi ingressi nelle rianimazioni, dove risulta esserci un solo degente. I casi attivi sono 679 (-16), gli isolati a domicilio 593 (-15) e i nuovi guariti 109. I dati sono riportati nel Bollettino diramato quotidianamente dalla Regione in base alle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Dall'inizio dell'epidemia le persone contagiate sono state, complessivamente, 633.778.

A livello provinciale, la diffusione del Covid è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 241 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 212 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113.131 (112.688 guariti, 443 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 193 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189.015 (187.511 guariti, 1.504 deceduti).

- Crotone: casi attivi 25 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.050 (59.767 guariti, 283 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 79 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 71 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.668 (208.741 guariti, 927 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 29 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.707 (53.505 guariti, 202 deceduti). (ANSA).