Sequestrato capannone usato come discarica,una denuncia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 03 APR - Un capannone industriale, usato deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, è stato posto sotto sequestro a Vibo Valentia dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia locale nell'ambito delle attività coordinate dalla Procura e mirate al controllo e monitoraggio dell'ambiente e dei fenomeni inquinanti. Il titolare dell'attività, operante nel settore del commercio e della lavorazione di marmi, è stato denunciato per violazioni in materia ambientale.

In particolare, nel corso di un sopralluogo i militari e gli agenti impegnati nei controlli, oltre ad accertare l'assenza del titolo autorizzativo ambientale in grado di legittimare l'attività di impresa hanno scoperto, in mancanza della prevista autorizzazione, la presenza di una discarica di rifiuti riconducibili agli scarti di lavorazione dell'azienda.

Il sequestro preventivo ha riguardato il capannone industriale e le aree a questo pertinenti per una superficie totale di oltre 1.000 metri quadri. (ANSA).