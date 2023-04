Covid: calano nuovi contagi e tasso positività, un decesso

(ANSA) - CATANZARO, 02 APR - Calano i nuovi contagiati da Covid, che passano da 47 a 32 (totale dall'inizio dell'epidemia 633.641). Diminuisce anche il tasso di positività, dal 3,59 al 2,91%, con 1.099 tamponi effettuati, un numero inferiore rispetto al giorno precedente, quando erano stati 1.308 (dato complessivo 4.292.684) . Negli ospedali, ci sono 7 ricoverati in meno nei reparti ordinari (totale 79), mentre ce n'é uno soltanto nelle rianimazioni, lo stesso dato di ieri. I casi attivi sono 688 (-22), gli isolati a domicilio 608 (-15) ed i nuovi guariti 53. Sono questi i dati relativi alla diffusione del Covid in Calabria riportati nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Per quanto riguarda le singole province, la situazione é la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 233 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 207 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113.087 (112.645 guariti, 442 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 214 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.953 (187.449 guariti, 1.504 deceduti).

- Crotone: casi attivi 22 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.034 (59.751 guariti, 283 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 83 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 73 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.648 (208.721 guariti, 927 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 24 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.703 (53.501 guariti, 202 deceduti). (ANSA).