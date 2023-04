Covid: 85 nuovi contagi in Calabria e una vittima

(ANSA) - CATANZARO, 31 MAR - Sono 85 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove si registra anche un decesso con il totale delle vittime che sale a 3.375 da inizio pandemia. Il tasso di positività è del 5,66%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, aumentano di 4 i ricoverati in area medica (79) e resta stabile a 1 quello in terapia intensiva. I casi attivi sono 697 (-1), gli isolati a domicilio 617 (-5) ed i nuovi guariti 85. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 4.290.277 con 633.562 positivi.

La diffusione del Covid a livello provinciale è la seguente: Catanzaro: casi attivi 248 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 220 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113043 (112601 guariti, 442 deceduti). Cosenza: casi attivi 195 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188949 (187446 guariti, 1503 deceduti). Crotone: casi attivi 26 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60025 (59743 guariti, 282 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 92 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209628 (208701 guariti, 927 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 25 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53692 (53490 guariti, 202 deceduti). (ANSA).