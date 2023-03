Pnrr:Bevacqua, bene Occhiuto, ma con Toti e Calderoli inerme

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 MAR - "Apprendiamo con soddisfazione che il presidente Occhiuto prende posizione e oggi risponde alle provocazioni del sindaco di Milano Sala, che ha chiesto di affidare i fondi del Pnrr alle amministrazioni che li sanno spendere". Ad affermarlo, in una nota, è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua.

"Condividiamo pienamente - aggiunge Bevacqua - quanto sostenuto da Occhiuto, che parla di 'secessione' e di un modo di intendere la politica volto a far rimanere indietro le Regioni del Sud. Ci saremmo aspettati, però, una reazione analoga quando la stessa identica proposta formulata oggi da Sala, rappresentante del centrosinistra, è stata avanzata dal governatore della Liguria Giovanni Toti, appartenente al centrodestra. O quando il ministro Calderoli, che continua ad accelerare sull'inaccettabile modello leghista di Autonomia differenziata, ha proposto di finanziare i Lep attraverso i fondi europei non spesi nella programmazione 2014-2020, sottraendoli di fatto al Sud. Questioni di fondamentale importanza come la difesa dell'unità del Paese, dell'uguaglianza dei diritti, della tutela delle Regioni meridionali, che non possono consentire ulteriori penalizzazioni, non possono e non devono avere colore politico".

"Aspettiamo adesso il presidente Occhiuto in Consiglio regionale - conclude il capogruppo del Pd - per approvare una mozione unitaria finalizzata a dire no ad una visione politica e della società che mira alla divisione del Paese". (ANSA).