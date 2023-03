Trasferite tutte le bare del naufragio di Cutro dal Palamilone

(ANSA) - CROTONE, 28 MAR - Il Palamilone di Crotone, divenuto camera ardente per le vittime del naufragio del barcone del 26 febbraio a Steccato di Cutro, non ospita più bare. Il trasferimento delle ultime salme rimaste è stato completato nel tardo pomeriggio. La struttura, così come aveva detto la nuova prefetta Franca Ferrara è stato così restituito al Comune.

La bara bianca con la sigla KR16M0 che accoglie il corpicino di un neonato è stata portata nel cimitero di Crotone dove verrà tumulata. Due salme sono partite alla volta di Pakistan mentre altre nove sono state portate a Cutro, in due locali del cimitero vecchio. (ANSA).