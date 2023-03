Covid: aumentano contagi e tasso positività, nessun decesso

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAR - Aumentano, sia pure in misura non particolarmente significativa, i nuovi contagiati da Covid in Calabria, passando dai 55 di ieri a 66 e portando il totale dei calabresi colpiti dal virus a 633.021. Incremento contenuto anche per il tasso di positività, che arriva al 3,85% (ieri era stato il 2,95). I nuovi tamponi effettuati sono stati 1.713, in lieve calo rispetto a ieri, quando erano stati 1.864, con il totale che raggiunge quota 4.278.757. Non si registrano ulteriori decessi, con il totale che resta fermo a 3.365.

Diminuiscono ulteriormente di sei unità i ricoverati nei reparti ordinari (cifra complessiva 72), mentre restano tre quelli nelle rianimazioni. I guariti sono 628.750 (+70), gli attualmente positivi 906 (-4) e gli isolati a domicilio 831 (+2).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione e stilato sulla base delle comunicazioni pervenute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la situazione è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 448 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 423 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.628 (112.191 guariti, 437 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 200 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.774 (187.275 guariti, 1.499 deceduti).

- Crotone: casi attivi 17 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.996 (59.714 guariti, 282 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 90 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.546 (208.620 guariti, 926 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 38 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.649 (53.447 guariti, 202 deceduti). (ANSA).