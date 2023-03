Maltrattamenti e detenzione abusiva di armi, un arresto

(ANSA) - CATANZARO, 22 MAR - Un uomo di 77 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del quartiere Lido di Catanzaro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo una segnalazione al numero unico d'emergenza per una lite in famiglia. Arrivati nell'abitazione segnalata hanno trovato l'uomo in evidente stato di stato di agitazione mentre inveiva contro i familiari.

Durante il controllo, il 77enne è stato inoltre trovato in possesso di due fucili da caccia illegalmente detenuti. Le armi sono state sequestrate. (ANSA).