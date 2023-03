Covid:un decesso e 55 nuovi contagi, tasso al 2,95%

(ANSA) - CATANZARO, 22 MAR - Tornano a calare i contagi in Calabria. Sono 55, ieri erano 98, i casi registrati nelle ultime 24 ore con 1.864 tamponi e il tasso che dal 4,75 è sceso al 2,95. Un decesso in più che porta il totale delle vittime dall'esordio della pandemia a 3.365. In diminuzione anche i ricoverati: cinque in meno nei reparti di cura dove sono in tutto 78; restano ancora stabili le terapie intensive (3). I guariti sono 628.680 (+46), gli attualmente positivi 910 (+8) e gli isolati a domicilio 829 (+13).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 632.955. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.277.044..

A livello provinciale la situazione è la seguente: Catanzaro casi attivi 436 (24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 409 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112617 (112180 guariti, 437 deceduti); Cosenza: casi attivi 194 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188761 (187262 guariti, 1499 deceduti); Crotone: casi attivi 26 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59987 (59705 guariti, 282 deceduti); Reggio: casi attivi 95 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209526 (208600 guariti, 926 deceduti); Vibo: casi attivi 43 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53635 (53433 guariti, 202 deceduti). (ANSA).