Musumeci, nel Piano Mare un capitolo sull'erosione costiera

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 MAR - "Nella stesura del Piano Nazionale per il mare inseriremo uno specifico capitolo dedicato all'erosione costiera". Lo ha annunciato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci intervenendo in videoconferenza da Roma, al convegno sul tema "Difesa, restauro e valorizzazione delle aree costiere" promosso dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Ingegneria, in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, della Calabria e della Sicilia.

"Siamo in un contesto particolarmente difficile - ha aggiunto Musumeci - la giornata dell'acqua istituita, da parte dell'Onu, nel 1993, possa rappresentare un momento di riflessione, non solo per il mondo Accademico, ma anche per i vari attori istituzionali. Una riflessione importante perché abbiamo la necessità di recuperare il tempo perduto".

Ricordando il lavoro fatto in Sicilia, da presidente di quella Regione, Musumeci ha rilevato le difficoltà riscontrate in quella fase, "dalle quali è emersa la necessità - ha sottolineato - di semplificare le procedure della Pubblica Amministrazione, ed intervenire su nodi normativi che vanno ulteriormente sciolti. In Sicilia le procedure sono state difficoltose. Questa vostra giornata costituisce per il Governo una preziosa occasione di arricchimento. Per questo vi chiedo la cortesia - ha concluso rivolgendosi agli organizzatori del Convegno - di farmi arrivare una sintesi della discussione, una riflessione utile alla definizione di azioni concrete in sede legislativa". (ANSA).