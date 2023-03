Covid:calano contagi e tasso,3 nuovi ricoveri in area medica

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAR - Sono in calo i contagi da Covid in Calabria. Dagli 87 di ieri, si è passati, infatti, a 56.

Dall'inizio dell'epidemia i calabresi che hanno contratto il virus sono stati, complessivamente, 632.707. Diminuisce anche il tasso di positività, dal 5,35 al 4,21%, con 1.331 tamponi effettuati (ieri erano stati 1.627), con il totale che raggiunge quota 4.270.916. Ci sono 2 decessi in più, che portano il totale a 3.362. Si registrano 3 nuovi ricoveri nei reparti ordinari (dato complessivo 77), mentre diminuiscono di un'unità quelli nelle rianimazioni (3). I guariti sono 628.471 (+56) , gli attualmente positivi 874 (-2) e gli isolati a domicilio 794 (-4).

I dati sulla diffusione del Covid sono riportati nel Bollettino quotidiano redatto dalla Regione sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. A livello provinciale la situazione è la seguente.

Catanzaro: casi attivi 429 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 396 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.567 (112.130 guariti, 437 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 188 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.666 (187.169 guariti, 1.497 deceduti).

- Crotone: casi attivi 20 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.970 (59.688 guariti, 282 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 83 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.490 (208.564 guariti, 926 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 38 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.622 (53.421 guariti, 201 deceduti). (ANSA).