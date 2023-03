Regione finanzia front office Procura generale Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 MAR - Avallato dal ministero della Giustizia, è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Regione Calabria e Procura generale di Reggio nell'ambito del Progetto "Miglioramento dell'efficienza degli uffici delle Procure del Distretto". Il protocollo, firmato al termine di una conferenza stampa, prevede il finanziamento da parte della Regione di quasi mezzo milione di euro per potenziare la strumentazione informatica non solo della Procura generale, capofila del progetto, ma anche delle Procure di Reggio, Palmi, Locri e della Procura dei minori. I fondi serviranno all'acquisto di computer, scanner, stampanti e altro materiale.

Al momento l'accordo riguarda le Procure ma, è stato spiegato, è solo una fase sperimentale. L'intenzione è di estendere il protocollo all'intera regione oltre che rappresentare una best practice pure nel resto d'Italia.

Secondo la vicepresidente della Regione Giusi Princi, "l'obiettivo è migliorare il sistema giustizia in modo che sia più efficiente e più funzionale alle esigenze dei cittadini.

Oggi andiamo a stanziare quasi 500mila euro che serviranno per la realizzazione del front office che permetterà alla Procura di avere concentrati gli uffici in un'unica realtà. In precedenza avevamo stanziato 400mila euro per la digitalizzazione".

Per il procuratore generale Gerardo Dominijanni la giornata "è fondamentale perché, per la prima volta, due istituzioni che di solito non dialogano tra loro, invece collaborano per un bene comune: dare un risultato per il nostro territorio. Abbiamo ottenuto un finanziamento da parte della Regione per efficientare le 4 Procure del distretto con una procedura che, dal ministero, ci dicono che sarà seguita da altri uffici giudiziari".

Per il capo di gabinetto del ministero della giustizia Alberto Rizzo questo è "un approccio nuovo e diverso che implica il fare squadra. Il territorio non è solo ricerca di risorse, ma anche un laboratorio promotore di iniziative".

Alla conferenza stampa hanno partecipato i procuratori di Reggio Giovanni Bombardieri, di Palmi Emanuele Crescenti e Locri Giuseppe Salvatore Casciaro, il procuratore dei minori Roberto Di Palma e il presidente dell'Ordine degli avvocati di Reggio Rosario Infantino. (ANSA).