Il naufragio di Cutro: altri due corpi recuperati, uno è di un bambino

Agenzia ANSA

Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime ha concluso la manifestazione "Fermare le stragi in mare subito". Sull'arenile è stata lasciata una corona di fiori alla presenza di numerosi sindaci ed amministratori della Calabria e di altri comuni italiani. Un altro gruppo ha pregato in arabo. C'è Mimmo Lucano: "A volte mi vergogno di essere occidentale" (ANSA)