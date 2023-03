Naufragio: minuto di silenzio su spiaggia conclude corteo

(ANSA) - CUTRO, 11 MAR - Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime ha concluso la manifestazione "Fermare le stragi in mare subito" promossa dalla rete Asilo a Steccato di Cutro.

Il lunghissimo corteo con oltre 5000 persone provenienti da varie regioni, si è fermato sulla spiaggia di Steccato dove è stata lasciata una corona di fiori alla presenza di numerosi sindaci ed amministratori della Calabria e di altri comuni italiani. Dopo il minuto di silenzio la corona è stata poggiata sulla spiaggia.

Poco distante, un altro gruppo ha iniziato un momento di preghiera in arabo.

Molte persone, soprattutto ragazzi, si sono fermati sulla spiaggia dopo aver lasciato fiori sulla riva. (ANSA).