Naufragio migranti:Bonomi, Cutro deve farci riflettere tutti

"Credo che proprio Cutro debba farci riflettere tutti. Mi dispiace che l'immagine della Calabria e del suo mare sia associati alla morte. E questa è una cosa che dovrebbe fare riflettere tutto il Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un'iniziativa di Unindustria Calabria. "Ritengo - ha aggiunto Bonomi - che dobbiamo ragionare nel merito delle cose ed evitare le polemiche. Purtroppo il tema dell'immigrazione è a seconda di come tu lo affronti, o sei xenofobo o sei xenofilo. Penso che si possa veramente partire da quanto é accaduto per lavorare insieme per una politica dell'immigrazione a tutto tondo che tenga conto della parte lavorativa, sociale, di cittadinanza, di inclusione. E penso che quello attuale debba rappresentare un momento di grande riflessione per il Paese".