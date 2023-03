Migranti: Crotone-Catanzaro, lutto al braccio

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Lutto al braccio per i migranti morti nella tragedia di Cutro: Crotone e Catanzaro, squadre che si affrontano lunedì sera in un derby di Serie C molto sentito, onoreranno - apprende l'ANSA - la memoria delle decine di vittime con un gesto che va oltre il minuto di raccoglimento disposto dal ministro dello sport Andrea Abodi. (ANSA).