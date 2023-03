Covid: ancora in calo nuovi contagi, lieve aumento tasso

(ANSA) - CATANZARO, 09 MAR - Ulteriore calo dei nuovi contagi per Covid, in Calabria, che passano da 70 a 64. Complessivamente nella regione, dall'inizio dell'epidemia, le persone colpite dal Covid sono state 632.118. Lieve aumento del tasso di positività (dal 3,50 al 3,65%), ma con un numero di tamponi effettuati inferiore rispetto a ieri, da 1.999 a 1.754 (totale 4.256.607).

C'è un ricoverato in meno in area medica (totale 67), mentre restano stabili i degenti nelle rianimazioni, fermi a quattro.

Si registra un nuovo decesso, dopo che per alcuni giorni non ce n'erano stati. Il totale dei morti arriva, così, a quota 3.352.

I guariti totali sono 627.793 (+76), gli attualmente positivi 973 (-13) e gli isolati a domicilio 902 (-12). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la situazione è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 343 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 322 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.485 (112.051 guariti, 434 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 319 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.310 (186.817 guariti, 1.493 deceduti).

- Crotone: casi attivi 16 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.936 (59.655 guariti, 281 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 154 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 146 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.337 (208.413 guariti, 924 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 28 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.564 (53.363 guariti, 201 deceduti). (ANSA).