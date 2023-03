Covid: calano nuovi contagi e tasso, nessun decesso

(ANSA) - CATANZARO, 08 MAR - Sono positivi i dati relativi all'incidenza del Covid in Calabria secondo quanto riporta il Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni pervenute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. I nuovi contagiati sono in calo, da 114 a 70, così come diminuisce il tasso di positività, che passa dal 4,86 al 3,50%. I nuovi tamponi effettuati sono stati quasi duemila (1.999), in calo rispetto al giorno precedente, quando erano stati 2.347, con il totale che raggiunge quota 4.254.853. Non ci sono nuovi decessi, che restano così 3.351.

Diminuiscono di 14 unità i ricoveri in area medica, che risultano essere così 68, mentre aumentano di una quelle nelle rianimazioni, che arrivano a quattro. I guariti totali sono 627.717 (+77), gli attualmente positivi 986 (-7) e gli isolati a domicilio 914 (+6). A tutt'oggi le persone risultate positive al Covid, dall'inizio dell'epidemia, sono 632.054.

A livello provinciale la situazione è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 340 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 319 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.475 (112.041 guariti, 434 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 326 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.283 (186.790 guariti, 1.493 deceduti).

- Crotone: casi attivi 14 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.927 (59.646 guariti, 281 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 166 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.310 (208.387 guariti, 923 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 27 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.560 (53.359 guariti, 201 deceduti). (ANSA).