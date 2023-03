Covid: nuovi contagi e tasso stabili, nessun decesso

(ANSA) - CATANZARO, 05 MAR - Sono stabili, rispetto a ieri, i dati relativi ai nuovi contagi ed al tasso di positività per Covid in Calabria. Le persone che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore sono 60 (ieri erano state 63), mentre il tasso è al 4,46% (ieri 4,26). I nuovi tamponi effettuati sono 1.344 (totale 4.249.373).

Anche oggi, così com'era avvenuto nei due giorni precedenti, non si registrano nuovi decessi, con il totale dei morti che resta così fermo a 3.348). Ci sono due ricoveri in più in area medica (totale 84), mentre continuano a restare stabili a quattro quelli nelle rianimazioni. I guariti sono 627.416 (+55), gli attualmente positivi 1.064 (+5) e gli isolati a domicilio 976 (+3). Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al Coronavirus sono 631.828.

I dati sulla diffusione del virus sono contenuti nel Bollettino quotidiano diranato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

La situazione, per quanto riguarda le singole province, è la seguente.

Catanzaro: casi attivi 328 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.440 (112.006 guariti, 434 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 393 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 347 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.124 (186.634 guariti, 1.490 deceduti).

- Crotone: casi attivi 21 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 20 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.899 (59.618 guariti, 281 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 162 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.262 (208.339 guariti, 923 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 39 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.536 (53.335 guariti, 201 deceduti). (ANSA).