Naufragio migranti:Rete 26 febbraio,politica ha le sue colpe

(ANSA) - CROTONE, 04 MAR - "Quanto accaduto domenica a Steccato di Cutro non è un naufragio, ma una strage che ha delle precise responsabilità politiche da ricercare nelle politiche verso i migranti degli ultimi decenni portate avanti da governi di centrodestra e centrosinistra". Lo ha detto Stefano Mancuso, portavoce della Rete 26 febbraio 2023, costituita da 200 associazioni della regione, che, nel pomeriggio, ha organizzato a Crotone un sit-in davanti alla Prefettura per protestare contro le scelte dell'attuale governo sull'immigrazione.

Alla manifestazione, che si è svolta malgrado la pioggia, ha partecipato un centinaio di persone tra cui anche molti parenti delle vittime del naufragio che sono giunte a Crotone da tutta Europa. "Troviamo vergognose - ha aggiunto Mancuso - le parole del ministro e il balletto delle responsabilità su quanto accaduto. Chiediamo verità e giustizia per questa strage e la fine delle politiche migratorie criminali che generano queste tragedie. Chiediamo l'apertura di procedure legali affinché chi scappa da guerre, da oppressioni e da fame estrema non debba mettersi in pericolo in questi viaggi della speranza".

Nel corso della manifestazione, che si è svolta in modo pacifico, non sono mancati cori di condanna nei confronti del governo.

"Le famiglie delle vittime - detto Manuelita Scigliano, dell'associazione Sabir di Crotone che, insieme ad altri gruppi del terzo settore, si sta occupando di supportare famiglie delle vittime e superstiti del naufragio - non possono essere lasciate solo dalla Prefettura, non può essere lasciato da solo il terzo settore e non si può scaricare sulle spalle del terzo settore il peso di gestire tragedie del genere".

"Oggi - ha aggiunto - piangiamo i morti e i dispersi in mare. Ma ci sono anche dei dispersi in terra. Queste famiglie chiedono da una settimana risposte allo Stato italiano, chiedono il rimpatrio velocizzato delle salme ed il ricongiungimento con i superstiti. Queste pratiche vanno velocizzate". (ANSA).