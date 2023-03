Naufragio migranti: bambino morto non aveva più di tre anni

(ANSA) - CUTRO, 04 MAR - Non aveva più di tre anni il bambino trovato morto in mare stamattina a "Steccato" di Cutro e facente parte del gruppo di migranti vittime del naufragio di domenica scorsa.

Il corpo del bambino, nel momento in cui è stato avvistato, era a pochi metri dalla spiaggia. I volontari che lo hanno notato si sono messi subito in contatto con la Guardia costiera e con i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperarlo.

(ANSA).