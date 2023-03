Covid: terzo giorno senza morti, lieve calo nuovi contagi

(ANSA) - CATANZARO, 03 MAR - Terzo giorno senza morti per Covid in Calabria. I decessi, dunque, restano ancora fermi a 3.347. I nuovi contagi sono 92, sette in meno rispetto a ieri, con 1.733 tamponi effettuati, circa trecento più rispetto al giorno precedente (totale 4.246.550) Aumenta lievemente, dal 4,89 al 5,31%, il tasso di positività. C'é un ricovero in più nei reparti ordinari (totale 92), mentre restano inalterati quelli nelle rianimazioni (5). I guariti sono 627.302 (+52), gli attualmente positivi 1.056 (+40) e gli isolati a domicilio 959 (+39). Complessivamente le persone risultate positive in Calabria, dall'inizio dell'epidemia, sono 631.705. I dati sono pubblicati nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla base delle informazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la situazione è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 323 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.417 (111.984 guariti, 433 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 343 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.119 (186.629 guariti, 1.490 deceduti).

- Crotone: casi attivi 41 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.877 (59.596 guariti, 281 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 181 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.217 (208.294 guariti, 923 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 48 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.516 (53.315 guariti, 201 deceduti). (ANSA).