Naufragio migranti: convalidato fermo dello scafista minorenne

(ANSA) - CATANZARO, 02 MAR - Il gip del Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha convalidato il fermo di I.H., di 17 anni, pakistano, accusato di essere stato uno degli scafisti dell'imbarcazione carica di migranti naufragata domenica scorsa a "Steccato" di Cutro, nel Crotonese.

Il ragazzo era stato individuato a conclusione dell'indagine condotta da carabinieri, polizia e guardia di finanza insieme ad altre due persone, S.F., di 50 anni, turco, e K.A, di 25, anch'egli pakistano, il fermo delle quali era già stato convalidato dal gip del Tribunale di Crotone.

Il minorenne, come i suoi presunti complici, è accusato di omicidio e disastro colposi, lesioni e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Per il giovane il gip ha disposto la detenzione in un istituto di pena minorile. (ANSA).