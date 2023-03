Stalking: Reggio, siglata intesa Questura-Azienda sanitaria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 MAR - Prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere, sensibilizzando la collettività: è l'obiettivo del protocollo d'intesa in materia di atti persecutori e violenza domestica firmato a Reggio dal Questore Bruno Megale e dal Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale Lucia Di Furia.

"La collaborazione tra le due Istituzioni - è detto in una nota - prevede che l'autore delle condotte di violenza domestica o di genere venga invitato a presentarsi presso uno dei centri dell'Asp per avviare un percorso di recupero, in maniera del tutto volontaria, così come previsto dalla legge 119/2013 sulla violenza di genere. L'Asp si è impegnata a ricevere e avviare a titolo gratuito, e nel pieno rispetto della privacy, ai Centri di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale i soggetti ammoniti. Il protocollo mette in evidenza l'altra faccia della medaglia dei provvedimenti contro gli atti persecutori e la violenza domestica, quella dell'autore, su cui è necessario intervenire, prima che le condotte si radicalizzino, per scongiurare ogni forma di recidiva, con azioni di recupero e di accompagnamento nelle relazioni affettive. Recuperare significa anche tutelare indirettamente le vittime, che di solito sono persone ancora legate da rapporti familiari o affettivi col loro carnefice, o più semplicemente vogliono essere lasciate in pace".

"Tanto per gli atti persecutori, stalking, quanto per la violenza domestica - è scritto nella nota - molte vittime sono donne e bambini. La violenza contro le donne è un fenomeno criminale caratterizzato dal fatto che la vittima è una donna, inserita in diversi ambiti, familiari e relazionali, spesso maltrattata e discriminata dall'uomo anche per preconcetti. Nel solo 2022 è stata registrata una media di 86 donne vittime di maltrattamenti, violenze sessuali o stalking ogni giorno in Italia. Un numero di vittime di sesso femminile quattro volte superiore a quello maschile. Nell'ultimo anno la Questura di Reggio ha emesso dieci ammonimenti per atti persecutori e quarantatré per maltrattamenti in famiglia". (ANSA).