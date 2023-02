Covid: due decessi e 146 nuovi contagi, tasso al 6,19%

(ANSA) - CATANZARO, 28 FEB - Aumentano i contagi in Calabria: sono 146, ieri erano 50, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 2.360 tamponi eseguiti. Il tasso sale dal 4,79 al 6,19%. Due i nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 3.347 dall'inizio della pandemia. In calo di una unità i ricoveri ne reparti ordinari (95) e uno in meno anche nelle terapie intensive (5). I guariti sono complessivamente 627.032 (+116), gli attualmente positivi 1.063 (+28) e gli isolati a domicilio 963 (+30).

Ad oggi, secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.240.873. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 631.442.

A livello provinciale la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 293 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112381 (111948 guariti, 433 deceduti); Cosenza: casi attivi 377 (50 in reparto, 0 in terapia intensiva, 327 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187995 (186505 guariti, 1490 deceduti); Crotone: casi attivi 23 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59869 (59588 guariti, 281 deceduti); Reggio: casi attivi 180 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209158 (208235 guariti, 923 deceduti); Vibo: casi attivi 69 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53477 (53276 guariti, 201 deceduti). (ANSA).