Pd: in Calabria prevale Bonaccini con il 65% dei voti

(ANSA) - CATANZARO, 27 FEB - Nessun ribaltone in Calabria.

Come da previsioni prevale Stefano Bonaccini raccogliendo il 65% circa dei voti nella consultazione aperta di ieri rispetto all'avversaria, la neo segretaria nazionale Elly Schlein fermatasi, nella regione, al 35%.

Il presidente della Regione Emilia Romagna che aveva scelto la Calabria, e Reggio, per chiudere la campagna elettorale, si afferma in controtendenza rispetto al dato nazionale in tutti e cinque i capoluoghi e nelle cinque province mentre la contendente Schlein ottiene comunque un risultato in recupero rispetto al precedente e che va oltre le previsioni della vigilia. Il bis di Bonaccini che nella consultazione tra gli iscritti ai circoli avvenuta due settimane addietro aveva ottenuto il 53% rispetto al 21% di Schlein, rappresenta tuttavia una magra consolazione.

A sostegno del presidente dell'Emilia Romagna c'era un nutrito gruppo di esponenti dem, tra gli altri, anche il segretario regionale del partito, il senatore Nicola Irto, diversi consiglieri regionali e 4 segretari di federazione su cinque.

Al voto delle primarie aperte, in Calabria, si sono recati in tutto circa 36mila calabresi. A livello provinciale il voto ha visto Bonaccini prevalere ovunque con un margine più marcato a Vibo Valentia (73%contro il 27 della Schlein) ma con poco meno di tremila votanti; a Cosenza (66 contro 33,6), Catanzaro (64 contro 36), Reggio (57 contro 43) e Crotone (53 contro 47).

(ANSA).