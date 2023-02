Naufragio migranti: fermato un altro presunto scafista

(ANSA) - CROTONE, 27 FEB - È stato eseguito un nuovo fermo a carico di un altro dei presunti scafisti dell'imbarcazione naufragata ieri mattina davanti alla costa di "Steccato" di Cutro. Le persone fermate, a questo punto, sono in tutto tre. Si tratta di un turco e di due pachistani, uno dei quali minorenne.

I tre presunti scafisti sono stati rintracciati nel Centro richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto, dove erano stati portati dopo lo sbarco, e condotti in carcere.

I fermi sono stati fatti da carabinieri, Guardia di finanza e Squadra mobile in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone. (ANSA).