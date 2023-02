Crosetto, tragedia enorme, Europa faccia sentire sua voce

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "È un'enorme tragedia quella avvenuta oggi sulle coste calabresi. Un bilancio drammatico che sale di ora in ora. Le immagini delle persone scomparse, tra cui anche bambini e neonati, stringono il cuore. Si tratta di un'ennesima ferita all'umanità di tutti noi". Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che attacca gli "scafisti senza scrupoli" e osserva: "l'Europa deve far sentire la sua voce e deve essere una voce unica, corale, condivisa tra Stati e Istituzioni, battendosi per la pace ovunque, investendo nella crescita dei paesi più poveri, offrendo asilo e possibilità di ingresso strutturati, controllati, legali e gratuiti, facendo accordi con i Paesi di partenza dell'immigrazione illegale".

(ANSA).