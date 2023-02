Covid: 103 contagi e una vittima, tasso di positività 6,2

(ANSA) - CATANZARO, 25 FEB - Sono 103 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove si segnala anche una vittima con il totale dei decessi che arriva a 3.341.

Il tasso di positività è del 6,20%. In aumento, nel saldo tra ingressi e uscite, il numero dei ricoverati: +6 in area medica (99) e +1 in terapia intensiva (7). I casi attivi sono 1.050 (+27), gli isolati a domicilio 944 (+20) ed i nuovi guariti 75.

I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.236.075 con 631.175 positivi.

A livello provinciale la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 304 (22 in reparto, 6 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112315 (111882 guariti, 433 deceduti). Cosenza: casi attivi 342 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187924 (186438 guariti, 1486 deceduti). Crotone: casi attivi 12 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59857 (59577 guariti, 280 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 199 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209088 (208165 guariti, 923 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 74 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53445 (53245 guariti, 200 deceduti). (ANSA).