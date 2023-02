Due arresti in Calabria per violenza sessuale a Mantova

(ANSA) - CUTRO, 24 FEB - Personale della Squadra mobile di Crotone, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Brescia, ha arrestato due soggetti, un 24enne ed un 23enne, entrambi di Cutro, condannati definitivamente alla pena di 7 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono al giugno del 2019, quando i due avevano violentato e derubato una ragazza all'esterno di una discoteca di Mantova, per poi abbandonarla in un'area rurale della zona, privandola anche del telefono cellulare.

Entrambi i soggetti, che per tale vicenda giudiziaria si trovavano in regime di arresti domiciliari, sono stati condotti nella Casa circondariale per l'espiazione della pena. (ANSA).