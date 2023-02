Andreadamo, a Crotone come a downtown contro i pregiudizi

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - ""Downtown 84" è un omaggio alle mie origini, a Crotone, la città in cui sono nato e che per me significa famiglia, affetto, casa". Così Andreadamo presenta la sua nuova collezione, in passerella a Milano, dove le crepe nell'argilla delle colline di Crotone diventano il motivo jacquard della maglieria in bianco e nero, l'effetto craquelé della pelle o la stampa effetto maltinto realizzata a capo finito.

"I grigi sono quelli della mia terra.

Il giallo - spiega lo stilista 39enne - che ho scelto si chiama Mariacarla, come mia nonna, pensando ai girasoli da lei tanto amati e che ogni volta mi fanno pensare a lei". Ma in questa collezione c'è più di un omaggio alle proprie origini: "Da ragazzo, camminando a testa alta per il centro di Crotone come fossi nella downtown di una megalopoli, iniziavo a lottare inconsciamente contro i pregiudizi e il buon senso comune per essere quello che volevo. L'incoscienza è la mia arma contro la paura e il momento di maggiore insicurezza - conclude il designer - è anche quello di massima creatività". (ANSA).