Droga: trovato con alcune dosi di cocaina in tasca,arrestato

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO, 23 FEB - Aveva in tasca degli involucri termosaldati del peso di un grammo ciascuno contenenti cocaina. Un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Petilia Policastro.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono entrati nella pertinenza dell'abitazione di una persona con precedenti specifici, che in quel momento era in compagnia dell'arrestato, per effettuare una perquisizione. Dopo avere sottoposto i due al controllo, hanno trovato la sostanza stupefacente indosso al 45enne. All'interno dell'immobile, inoltre, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. (ANSA).