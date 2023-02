Minacciano e molestano vicina di casa, arrestati coniugi

(ANSA) - CENTRACHE, 21 FEB - Avrebbero minacciato e compiuto molestie nei confronti di una donna di 47 anni, già loro vicina di casa, provocandole un grave stato di ansia e un continuo stato di preoccupazione e costringendola perfino a modificare le proprie normali abitudini di vita.

A Centrache i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari, due persone, marito e moglie. Il provvedimento, emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura, è stato adottato per violazione delle prescrizioni in aggravamento di un precedente divieto di dimora nel Comune di Olivadi e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'ipotesi è che i coniugi sottoposti ad indagini, oltre alle minacce e alle molestie verso la donna, abbiano anche compiuto dei danneggiamenti. La coppia è stata accompagnata in una propria abitazione in altro comune. (ANSA).