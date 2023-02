Covid: aumentano contagi, 4 nuovi ricoveri in area medica

(ANSA) - CATANZARO, 21 FEB - Dati in peggioramento, in Calabria, per quanto riguarda l'incidenza del Covid, sia dei nuovi contagi, che passano dai 34 di ieri a 144, che del tasso di positività, dal 3,79 al 6,55. L'aumento del tasso si spiega, comunque, con il notevole balzo dei tamponi effettuati, passati dagli 896 di ieri a 2.197 (totale 4.228.490). Anche oggi, come ieri, nessun nuovo decesso, con il totale che resta così fermo a 3.337. Per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri, se ne registrano 4 in più nei reparti ordinari (totale 93), mentre restano stabili a 5 quelli nelle rianimazioni. I casi attivi sono 969 (+2), gli isolati a domicilio 871 (-2) ed i nuovi guariti 142, con un notevole incremento, riguardo quest'ultimo dato, rispetto a ieri, quando erano stati 37. I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla base delle comunicazioni per venute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la diffusione del Covid è la seguente: - Catanzaro: casi attivi 260 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 234 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.263 (111.831 guariti, 432 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 299 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 254 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187.801 (186.317 guariti, 1.484 deceduti) .

- Crotone: casi attivi 15 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.840 (59.560 guariti, 280 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 209 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 194 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208.984 (208.062 guariti, 922 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 68 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.403 (53.203 guariti, 200 deceduti). (ANSA).