Covid:due decessi e 75 nuovi contagi, tasso al 5,43%

(ANSA) - CATANZARO, 19 FEB - Sono 75, ieri erano 101, i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 1.380 tamponi eseguiti e con un tasso di positività che perde un punto e si porta al 5,43%. I decessi sono due per un totale di vittime dall'inizio della pandemia di 3.337. Scendono di tre unità i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali. Ancora stabili le terapie intensive, 4. Ci sono complessivamente 626.269 guariti (+51), 970 attualmente positivi (+22) e 878 isolati a domicilio (+25).

A tutt'oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 630576. Il totale dei tamponi eseguiti è pari e 4.225.397.

A livello provinciale, la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 246 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 224 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112230 (111.798 guariti, 432 deceduti); Cosenza: casi attivi 306 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 261 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187.727 (186.243 guariti, 1.484 deceduti); Crotone: casi attivi 20 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59825 (59545 guariti, 280 deceduti); Reggio: casi attivi 217 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208945 (208.023 guariti, 922 deceduti); Vibo: casi attivi 63 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.387 (53.187 guariti, 200 deceduti). (ANSA).