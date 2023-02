Salvò medico, consegnato a ambulante decreto cittadinanza

(ANSA) - CROTONE, 17 FEB - Il decreto, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con cui il 2 dicembre scorso, il Presidente della Repubblica gli ha conferito la cittadinanza italiana per meriti speciali, è stato consegnato simbolicamente stamani dalla prefetta di Crotone Maria Carolina Ippolito a Mustapha El Aoudi. Il 44enne originario del Marocco, venditore ambulante, si è conquistato la cittadinanza grazie ad un gesto eroico che lo ha visto protagonista il 4 dicembre 2018.

Quelo giorno, come sempre, El Aoudi era alla sua bancarella nelle vicinanze dell'ospedale, quando sentì una donna chiedere aiuto.

La donna, Maria Carmela Calindro, era a terra mentre un uomo - Luigi Amoruso poi condannato in via definitiva per l'aggressione - la colpiva con un cacciavite. Mustapha non ci pensò due volte e dopo averlo disarmato bloccò l'aggressore fino a quando intervennero le forze dell'ordine che l'arrestarono. Per questo gesto Mustapha El Aoudi è stato anche nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

"Il gesto, nella dinamica degli eventi che hanno avuto protagonista il neo-cittadino - è scritto in una nota della Prefettura - ha presentato quegli elementi di straordinarietà che lo hanno fatto rientrare tra gli 'eminenti servizi resi all'Italia', positivamente considerati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno e riportati nel provvedimento presidenziale". (ANSA).