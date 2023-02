Regioni: Mancuso in Coordinamento Presidenti Consiglio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 FEB - Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, entra a fare parte del Comitato di coordinamento, formato da otto componenti, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni, coordinata da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto.

La nomina, effettuata dalla Conferenza a Bologna il 19 gennaio scorso, è stata ratificata oggi a Roma nell'ambito della plenaria dei vertici dei Consigli regionali.

"Ringrazio il presidente Ciambetti e gli altri Presidenti dei Consigli - afferma Mancuso in una nota - per la fiducia alla mia persona e per il riconoscimento del ruolo che il Consiglio regionale della Calabria svolge all'interno della Conferenza. In un frangente di forti rivolgimenti istituzionali e di crisi energetica, i cui effetti acuiscono le difficoltà del Paese, gli scambi di esperienze e gli opportuni raccordi di ambito nazionale e comunitario sono decisivi per potenziare le funzioni di rappresentanza democratica delle Assemblee regionali a garanzia dei diritti dei cittadini".

"Non dubito che Filippo Mancuso - sottolinea, dal canto suo, il presidente Ciambetti - darà il proprio contributo per rafforzare l'autonomia regionale e le prerogative legislative dei Consigli, in stretta relazione con le esperienze delle Assemblee parlamentari nazionali ed europee, valorizzando, anche in questa sede, il ruolo strategico della Calabria quale ponte dell'Europa nel Mediterraneo". (ANSA).