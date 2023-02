Primo giorno in ospedale per professori e ricercatori Unical

(ANSA) - COSENZA, 16 FEB - Ha preso servizio questa mattina un primo gruppo di professori e ricercatori dell'Università della Calabria nei reparti dell'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza per lo svolgimento di attività di tipo assistenziale.

Diventa operativo, così, l'accordo siglato tra Azienda ospedaliera e Unical, che fa parte dell'iter che in futuro porterà alla clinicizzazione dell'Annunziata.

"È un giorno importante per l'Azienda ospedaliera perché inizia una nuova era, sia dal punto di vista clinico che della ricerca, considerato che si tratta di professionisti di altissimo profilo" ha detto Francesco Zinno, direttore del dipartimento Servizi dell'Annunziata che ha accolto i nuovi colleghi.

Il personale è utilizzato nei reparti di chirurgia, ematologia, cardiologia interventistica, laboratorio di analisi e servizio infermieristico tecnico e riabilitativo aziendale.

"Entro nell'Azienda ospedaliera - ha detto Nicola Ramacciati del Sitra - con la consapevolezza che si tratta di una bella sfida e sono orgoglioso di poter contribuire alla nuova visione del servizio ospedaliero cosentino. Ho il compito di formare le nuove leve infermieristiche con una sensibilità di prossimità verso l'utenza e ho colto già la volontà da parte dei colleghi di poter iniziare un percorso di migliormento, perché l'obiettivo finale è quello di erogare un servizio eccellente, percepito dalla cittadinanza come assistenza infermieristica di ottimo livello che speriamo di mettere in campo quanto prima".

(ANSA).